Ob Djokovic einen neuen Trainer einstellt, ist noch offen. «Ich werde jetzt eine Weile alleine oder mit meiner Familie unterwegs sei», sagt der bald 30-jährige Serbe. Vergangene Woche kündigten er und seine Frau Jelena an, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. «Ich möchte nichts überstürzen und mir Zeit nehmen mit der Wahl eines neuen Trainers.» Er sei lange genug Profi, um sich auch alleine im Tennis-Zirkus bewegen zu können.

Zuletzt hatte Djokovic zugegeben, dass er im Herbst private Probleme hatte und die Motivation nachgelassen habe. «Tennis ist nicht mehr meine oberste Priorität. Ich bin nicht mehr derselbe», sagt Djokovic, der im Mai 30 wird. Er sei nicht nur Sportler, sondern auch Vater und Ehemann. In seiner Mitteilung unerwähnt bleibt die künftige Rolle seines Gurus Pepe Imaz, der in den letzten Monaten massiv an Einfluss gewonnen hat.