Schnyder, die 1998 und 2008 am US Open jeweils im Viertelfinal stand und derzeit als Nummer 187 der Weltrangliste geführt wird, bezwang in der dritten und entscheidenden Qualifikationsrunde die 24-jährige Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 247) in einer guten Stunde 6:3, 6:2.

Mit der 21-jährigen Jil Teichmann (WTA 168) spielte sich eine weitere Schweizerin erfolgreich durch die Qualifikation. Die in Barcelona geborene und mit 14 Jahren mit ihrer Familie nach Biel gezogene Teichmann setzte sich gegen die Russin Sofia Tschuk (WTA 142) 6:1, 7:5 durch und steht zum ersten Mal im Hauptfeld eines Major-Turniers.

Fast zeitgleich sorgte auch die Liechtensteinerin Kathinka von Deichmann (WTA 166) für eine Premiere. Dank eines 6:4, 6:3 gegen die Italienerin Martina Trevisan (WTA 177) schaffte es die 24-jährige Vaduzerin als erste Liechtensteinerin überhaupt ins Hauptfeld auf höchster Stufe. Stephanie Vogt hatte es 2014 in der Weltrangliste auf Position 137, aber in ihrer gesamten Laufbahn nie an ein Grand-Slam-Turnier gebracht.