Die Weltnummer 281 hat bislang noch an keinem Grand-Slam-Turnier die Qualifikation überstanden.

Für die 38-jährige Schnyder ist die Teilnahme an der Qualifikation des US Open die Rückkehr auf die grosse Tennis-Bühne. Ihr bislang letztes Grand-Slam-Turnier absolvierte die ehemalige Nummer 7 der Welt im Mai 2011 am French Open in Paris, an dem sie auch ihren Rücktritt vom Spitzentennis bekanntgegeben hat.

Neben Schnyder sind in der Qualifikation in New York vier weitere Schweizer engagiert: Conny Perrin (WTA 194), Jil Teichmann (WTA 182), Stefanie Voegele (WTA 202) sowie Marco Chiudinelli (ATP 210).