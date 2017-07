Schon vor einem Jahr startete Schnyder in Gstaad - und scheiterte damals in der Startrunde nur knapp an der Top-100-Spielerin Katerina Siniakova. Diesmal verlief die Partie noch dramatischer. Schnyder führte 6:4, 5:2 und vergab im Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle. Im dritten Durchgang wehrte sie dann ihrerseits fünf Matchbälle von Sadikovic ab, ehe sie im erneuten Tiebreak nach über zweieinhalb Stunden ihre siebte Chance nutzte.

In den Achtelfinals trifft Schnyder am Donnerstag auf Antonia Lottner, die Bezwingerin von Viktorija Golubic.