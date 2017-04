Mit dem souveränen 6:3, 6:4 gegen die Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland zog die 30-jährige Russin beim WTA-Turnier in Stuttgart in den Halbfinal ein. In 83 Minuten zeigte Scharapowa eine weitgehend überzeugende Vorstellung.

Am Samstag trifft die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin in der Runde der letzten vier auf Kristina Mladenovic aus Frankreich oder auf die Spanierin Carla Suarez Navarro.