Sein Kumpel jubelt währenddessen. «Man fühlt sich als Gewinner.», freut er sich gegenüber «Tele M1». Schuler zeigt aber auch Verständnis für Blattmann: «Kaum war der Match fertig, schrieb er mir, ich solle ihn jetzt in Ruhe lassen, weil er das erst setzen lassen müsse.»

Blattmann hat sich mittlerweile in einem Brief an Federer gewandt. Und hofft nun, dass dieser ihm hilft, günstig zwei Tickets zu ergattern. Eine Lehre zieht er aus der ganzen Angelegenheit: «Ich werde nie mehr gegen Roger Federer wetten. Das war ein riesiger Fehler.»