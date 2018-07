Der Mutterkonzern Fast Retailing lässt einen Grossteil seiner Textilien in Indonesien und China herstellen, wo die Löhne tief und die Arbeitsbedingungen schlecht sind. 2015 hatten sich zwei Studenten als Arbeiter in einer Fabrik von Uniqlo-Zulieferer Jaba Garmindo in Indonesien eingeschleust.

Sie berichteten von grotesken Arbeitsbedingungen. So sollen die Angestellten ungeschützt chemischen Stoffen ausgesetzt gewesen sein, die lebensbedrohlich seien. Es kam zu einem Streik, Uniqlo liess die Fabrik schliessen.

Federer soll Einfluss geltend machen

Im Insolvenzverfahren wurden den Angestellten Ansprüche auf Löhne und Entschädigungen anerkannt. Doch offenbar warten die 2000 entlassenen indonesischen Näherinnen, die Kleider für Uniqlo und andere Unternehmen fertigten, auf 5,5 Millionen Dollar Entschädigung.

Die Nichtregierungsorganisation Public Eye wirft Federer «mangelnde soziale Verantwortung» vor und kritisiert, Uniqlo weigere sich, mit Gewerkschaften über die Entschädigung der ehemaligen Arbeiterinnen zu verhandeln. Public Eye lancierte nun die Kampagne hello-roger.ch und fordert Federer auf, seinen Einfluss geltend zu machen.

Federer äusserte sich bisher noch nicht zum Fall, sagte aber kürzlich in Stuttgart, ihm seien gemeinsame Werte wichtig. Es ist nicht davon auszugehen, dass er von den Vorwürfen wusste. Der Deal mit den Japanern ging äusserst schnell über die Bühne und kam erst vor wenigen Tagen zustande.

Blütenweiss ist Federers sportliche Bilanz in Wimbledon. Er steht nach einem 6:4, 6:4, 6:1-Erfolg gegen den Slowaken Lukas Lacko in der dritten Runde. Gegner am Freitag ist der Deutsche Jan-Lennard Struff (28, ATP 64).