Roger Federer gab sich Mühe, die Verletzung, die ihn bei der Niederlage in den Viertelfinals der US Open behinderte, nicht als Alibi zu nutzen. Es gehe nicht um ihn und seine Blessur, sondern um Grigor Dimitrov und dessen Sieg. Und sowieso: Er kenne sich nicht so genau aus in der Anatomie. Er habe bereits am Nachmittag Schmerzen verspürt, im Nacken oder oberen Rücken, genauer konnte oder wollte er es nicht lokalisieren. «Es war bei weitem nicht so schlimm, als dass ich hätte aufgeben müssen.» Insofern ist nicht davon auszugehen, dass die Verletzung Federers Pläne für die kommenden Wochen und Monate durchkreuzen wird. Denn diese haben es in sich.

Vom 20. bis 22. September bestreitet Federer den Laver Cup in Genf, danach spielt er das Masters-1000-Turnier in Schanghai, wo der Final am 13. Oktober ausgetragen wird. Bereits am Tag darauf steht in Tokio ein Schaukampf auf dem Kalender, wohl gegen den Japaner Kei Nishikori, und um für ihren gemeinsamen Sponsor Uniqlo die Werbetrommel zu rühren. Es folgen das Heimturnier, die Swiss Indoors in Basel (21. bis 27. Oktober), vielleicht Paris-Bercy (28. Oktober bis 3. November) und die ATP-Finals in der Londoner O2-Arena (10. bis 17. November). Für den Final der acht Jahresbesten hat sich Federer schon vor den US Open qualifiziert. Es wird seine 17. Teilnahme – ein einsamer Rekord.