Zuletzt goss auch noch Toni Nadal Öl ins Feuer, als er Wimbledon für seine Setzliste kritisierte. Diese basiert auf einer mathematischen Formel, welche die Punkte der Weltrangliste als Basis verwendet, dazu aber die in den letzten zwei Jahren auf Rasen erzielten Resultate höher gewichtet. Das hatte zur Folge, dass Nadals Neffe Rafael, der jüngst in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel feierte, die Jahreswertung anführt und in der Weltrangliste auf Rang zwei liegt, in der Setzliste hinter Roger Federer zurückgestuft wurde.

Doch die Versetzung bleibt ohne Folgen. Denn Nadal wurde der unteren Tableau-Hälfte von Roger Federer zugelost. Geht es nach Papierform, treffen die beiden Rivalen damit bereits in den Halbfinals aufeinander. Titelverteidiger Novak Djokovic erhielt Vorjahres-Finalist Kevin Anderson zugelost.

Die Suppe wurde also heisser gekocht, als sie nun gegessen wird. Geht es nach der Papierform, müsste Roger Federer für seinen neunten Sieg im Halbfinal Nadal und im Final Novak Djokovic besiegen. Federer hat es in seiner Karriere noch nie geschafft, beide seiner Erzrivalen im gleichen Grand-Slam-Turnier zu besiegen.

Neben Tommy Haas und Lleyton Hewitt ist Novak Djokovic einer von nur drei Spielern, die Federer auf Rasen zwei Mal bezwingen konnten. Der Serbe ist der einzige Kontrahent, der gegen Federer auf dessen bevorzugter Unterlage eine positive Bilanz (2:1) aufweist. Das letzte Duell mit Nadal auf Rasen liegt bereits über eine Dekade Jahre zurück. 2008 verlor Federer im Final in fünf Sätzen.

Schwieriges Los für Rafael Nadal

Roger Federer trifft am Dienstag auf den Südafrikaner Lloyd Harris (22, ATP 87), der erstmals im Wimbledon-Hauptfeld steht. Der erste Gradmesser dürfte in der dritten Runde der Franzose Lucas Pouille (25, ATP 28) sein, der bei den Australian Open die Halbfinals erreichte.

Stan Wawrinka eröffnet gegen den belgischen Rasenspezialisten Ruben Bemelmans (31, ATP 171), der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld spielte. Titelverteidiger Novak Djokovic trifft in der Startrunde auf den Deutschen Philipp Kohlschreiber. Wawrinka Bemelmans

Ein schwieriges Los erwischte Rafael Nadal, der in Wimbledon seit 2011 nur noch einmal die Halbfinals erreichte. Er eröffnet zwar gegen den japanischen Qualifikanten Yuichi Sugita (30, ATP 258), sein weiterer Parcours hat es aber in sich. In der zweiten Runde droht ein Duell mit dem Australier Nick Kyrgios (ATP 43), der Nadal 2014 in den Achtelfinals besiegt hatte.

In der dritten Runde hiesse der Gegner Denis Shapovalov (ATP 27), der 2016 das Turnier der Junioren gewonnen hat. Und der potenzielle Achtelfinal-Gegner ist der Kroate Marin Cilic (ATP 18), der 2017 in Wimbledon den Final erreichte, wo er Roger Federer unterlag.