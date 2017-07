Nach 1:23 Stunden verwertete der im ATP-Ranking im 50. Rang klassierte Haase seinen 1. Matchball, nachdem er im einseitigen zweiten Durchgang dem Belgier (ATP 13) zweimal den Service abgenommen hatte.

Für Haase ist es der erste Sieg über den Belgier. Die ersten drei Duelle hatte er allesamt verloren: 2013 in Miami und zu Beginn dieses Jahres in Doha und Rotterdam. In Berner Oberland stand Haase bereits zweimal im Final, die er aber 2013 gegen Michail Juschni und 2016 gegen Feliciano Lopez verloren hat.

Im Halbfinal vom Samstag trifft der 30-Jährige aus den Sieger der Partie zwischen dem deutschen Überraschungsmann Yannick Hanfmann und dem Portugiesen João Sousa, der im Achtelfinal den Schweizer Henrik Laaksonen eliminiert hatte.