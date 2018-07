Eine noch steilere Karriere als Donna Vekic legte Belinda Bencic hin. Vor fünf Jahren gewann sie in Wimbledon bei den Junioren, im Jahr darauf stand sie bei den US Open in den Viertelfinals, sie war erst 18, da gehörte sie schon zu den Top Ten. «Am Anfang ging alles so schnell. Die Menschen haben gedacht, es gehe einfach so weiter. Und ja, auch ich habe das gedacht, oder zumindest gehofft», gibt Bencic selbstkritisch zu.

Doch sie machte Fehler: sie spielte zu viel, war immer wieder verletzt, setzte sich zu sehr unter Druck. Dazu kam die Abnabelung vom Elternhaus. Nun aber fühlt sich Bencic in ihrem Umfeld wohl. Das zeigt sich auch auf dem Platz. Bleibt sie gesund, scheint für sie alles möglich, auch ein Sieg in Wimbledon. Bencic selber spricht lieber über das, was kommt, als das, was war. «Ich bin erst 21, ich habe noch viel Zeit.»