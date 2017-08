Nadals Partie gegen seinen Landsmann Adrian Ramos-Viñolas wurde auf Freitag, 13 Uhr, vertagt (19 Uhr Schweizer Zeit). Der Viertelfinal des Siegers gegen Nick Kyrgios oder Ivo Karlovic ist dann das acht Stunden später angesetzte Schlussspiel des Tages. Auch der Australier und der Kroate konnten ihr Spiel nicht zu Ende spielen. Beim Stand von 4:3 für Karlovic im ersten Satz ging es nicht mehr weiter.

Schon als Dominic Thiem, der zweite im Turnier verbliebene Top-10-Spieler, am Nachmittag Ortszeit zum Spiel gegen Adrian Mannarino antrat, kündigte sich das Unheil an. Die Partie musste für gut zwei Stunden unterbrochen werden, ehe sich der österreichische French-Open-Halbfinalist in zwei Tiebreaks durchsetzte.

Nadal und Ramos-Viñolas kamen am Abend nicht mehr zum Zug. Auch Kyrgios und Karlovic müssen ihren Achtelfinal am Freitag fertig spielen. Immerhin: Für die Tage bis Sonntag ist besseres Wetter vorhergesagt. Die Höchsttemperaturen bleiben über der 30-Grad-Marke.

Drei Viertelfinal-Paarungen stehen derweil fest. In Nadals Tableau-Hälfte bekommt es Thiem mit David Ferrer zu tun. Unten kommt es zum US-Duell zwischen John Isner und Jared Donaldson und trifft Grigor Dimitrov auf den japanischen Überraschungsmann Yuichi Sugita (ATP 46).

Weil Roger Federer und Andy Murray am Masters-1000-Turnier im US-Bundesstaat Ohio fehlen, stand schon vor dem Turnier fest, dass Nadal am nächsten Montag zum dritten Mal in seiner Karriere die Weltranglistenspitze erklimmen wird. Sein Vorsprung wird nach dem Viertelfinaleinzug mindestens 495 Punkte betragen.