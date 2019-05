Nach 103 Minuten verwertete Nadal im Foro Italico seinen ersten Matchball zum 6:3, 6:4 gegen den 20-jährigen Tsitsipas. Der Grieche zeigte zwar eine gute Leistung, das Husarenstück, den Sandplatzkönig Nadal innerhalb von einer Woche zweimal zu bezwingen, gelang ihm aber nicht.

Im Final trifft Nadal auf den Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic und Aussenseiter Diego Schwartzman. Djokovic, der in Rom auch bereits viermal gewonnen hat, war am späten Freitagabend in seinem Viertelfinal am Rand einer Niederlage gestanden. Gegen Juan Martin Del Potro setzte sich die Weltnummer 1 erst nach drei Stunden und der Abwehr von zwei Matchbällen durch.

Bei den Frauen beendete Johanna Konta die Siegesserie der Niederländerin Kiki Bertens. Die Britin, ehemals die Nummer 4 der Welt mittlerweile aber auf Rang 42 zurückgefallen, setzte sich 5:7, 7:5, 6:2 durch und trifft im Final auf die Siegerin des Duells zwischen Karolina Pliskova und Maria Sakkari.

Für Bertens, die im zweiten Satz nur zwei Punkte vom Sieg entfernt gewesen war, endete damit eine Serie von zehn Siegen. Vergangene Woche hatte sie das Turnier in Madrid gewonnen. Am Montag wird sie erstmals die Nummer 3 der Welt sein, sofern Pliskova das Turnier in Rom nicht gewinnt.