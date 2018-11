Nach zwanzig Jahren beendet Patty Schnyder ihre Karriere zum zweiten Mal. «Lass uns etwas Neues beginnen», begründet die Baselbieterin ihren Schritt. Ihr letztes Spiel bestritt sie am Mittwoch, 21. November 2018, bei einem Ligaspiel in Saint-Dié-des-Vosges in Frankreich. Für Schnyder, die im Dezember ihren 40. Geburtstag feiert, ist es nach 2011 der zweite Rücktritt. Vor drei Jahren war sie noch einmal in den Tenniszirkus zurückgekehrt.

Schnyder gewann in ihrer Karriere 11 WTA-Turniere im Einzel und fünf im Doppel, sie erspielte sich dabei 8,5 Millionen Dollar Preisgeld. In der Weltrangliste erreichte sie mit Rang 7 ihre beste Klassierung. Mit 50 Einsätzen zwischen 1996 und 2018 ist sie zudem Schweizer Rekordspielerin im Fed Cup. Letztmals kam sie im April im Abstiegsplayoff gegen Rumänien gegen die Nummer 1 der Welt, Simona Halep, zum Einsatz. Schnyder wurde für 38 Partien aufgeboten.