Der French-Open-Finalist gab gegen das australische Talent Alexei Popyrin beim Stand von 5:7, 4:6, 0:2 auf. Thiem hatte in der ersten Runde über fünf Sätze bis nach zwei Uhr morgens um das Weiterkommen kämpfen müssen und liess sich am Donnerstag bei seinem Match in Melbourne zwischenzeitlich behandeln - ohne Erfolg.

"Am Dienstag fühlte ich mich eigentlich ganz ok, aber heute war es vom Morgen früh schlecht", erklärte Thiem. Er habe sich noch vor der Abreise nach Australien erkältet. Nun sei noch irgendetwas in seinem Körper, das da nicht hingehöre. "Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen, und es ist während dem Spiel nicht besser, sondern schlechter geworden."

Bei den Frauen kämpfte sich die Weltranglisten-Erste Simona Halep in die 3. Runde. Die letztjährige Finalistin aus Rumänien bezwang die Amerikanerin Sofia Kenin 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, nachdem sie im dritten Satz bereits 2:4 zurückgelegen hatte. Roland-Garros-Siegerin Halep hatte schon in der 1. Runde gegen die Estin Kaia Kanepi einen Kraftakt vollbringen müssen.