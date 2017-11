Der Weltranglisten-Leader hätte am Freitagnachmittag gegen den Serben Filip Krajinovic (ATP 77) gespielt. Wegen der Probleme mit dem Knie hatte Nadal in der vergangenen Woche bereits auf die Teilnahme an den Swiss Indoors in Basel verzichten müssen.

Obwohl Nadal nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden weiter auf seinen ersten Turniererfolg in Paris-Bercy warten muss, verlässt er die Hauptstadt Frankreichs mit einem positiven Fakt. Mit dem Sieg in der 2. Runde gegen den Südkoreaner Chung Hyeon sicherte er sich die nötigen Punkte, um das Jahr zum vierten Mal nach 2008, 2010 und 2013 als Nummer 1 zu beenden. Der als Nummer 2 geführte Roger Federer, der nach seinem achten Triumph in Basel auf die Reise nach Paris verzichtet hat, kann den Spanier beim Saisonfinale von übernächster Woche in London nicht mehr überholen.

Die neuerlichen Probleme stellen auch Nadals Teilnahme in London infrage. "Das Knie beschäftigt mich stets, aber manchmal ist es schlimm. Für mich geht es nicht um London. Ich denke langfristig."

Del Potro bangt ums Masters

Dem Argentinier Juan Martin Del Potro bleibt so ein Funken Hoffnung, dass Nadal auch auf London verzichten wird. Der 29-Jährige verpasste in Bercy die Chance, sich aus eigener Kraft für das Saisonfinale der besten acht zu qualifizieren. Mit einem Viertelfinalerfolg über John Isner wäre Del Potro, Anfang September noch nur die Nummer 47 der Jahreswertung, in London sicher dabei gewesen.

Del Potro verlor aber nach 2 Stunden und 10 Minuten mit 4:6, 7:6 (7:5), 4:6. Damit geht der acht Fixplatz entweder an den Spanier Roberto Bautista Agut, derzeit die Nummer 11 der Welt, oder aber an den Amerikaner John Isner (ATP 14). Isner kann mit einem Turniersieg in Bercy den in den Achtelfinals ausgeschiedenen Bautista Agut noch überflügeln. In den Halbfinals trifft Isner auf Krajinovic.

Wenn Isner das Turnier nicht gewinnt, würde Juan Martin Del Potro bei einem Verzicht Nadals auf die ATP Finals ins Teilnehmerfeld nachrücken. Triumphiert Isner in Paris, wäre Bautista Agut der erste Ersatzmann.