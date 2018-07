Der Israeli vermochte nur bis zum 3:3 im ersten Satz mitzuhalten, dann zog Nadal in seinem ersten Spiel seit dem Sieg am French Open und dem ersten in diesem Jahr auf Rasen davon. Erst zu Beginn des dritten Satzes gelang es Sela erstmals, Nadal den Aufschlag abzunehmen, doch dieser konterte sogleich mit zwei Breaks.

Nach 1:50 Stunden nutzte der Spanier zum nie gefährdeten Sieg. In der 2. Runde wird die Aufgabe für Nadal, der in Wimbledon seit 2011 auf einen Einzug in die Viertelfinals wartet, nicht unbedingt schwieriger. Er trifft am Donnerstag auf den Kanadier Vasek Pospisil (ATP 97) oder den Kasachen Michail Kukuschkin (ATP 77).