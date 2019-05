Im ersten Game musste Nadal gleich vier Breakbälle abwehren. Danach wurde die Partie so einseitig, wie es erwartet worden war zwischen dem Titelverteidiger auf der einen Seite und dem 27-jährigen Turnierneuling aus München auf der anderen Seite. Im restlichen Verlauf des Matches gab Nadal nur noch zehn Punkte bei eigenem Service ab. Auch in der 2. Runde trifft der Spanier auf einen Qualifikanten, entweder auf den Deutschen Yannick Maden (ATP 114) oder den Belgier Kimmer Coppejans (ATP 178).

Im Tableau der Frauen schied nach Angelique Kerber und Venus Williams eine weitere ehemalige Weltranglisten-Erste in der 1. Runde aus. Caroline Wozniacki (WTA 13) scheiterte nach einem perfekten Start in der Partie an der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 68) 6:0, 3:6, 3:6. Wegen einer erst gerade überstandenen Oberschenkelverletzung ging die Dänin mit Handicap ins Turnier. Kudermetowa, eine von 26 French-Open-Debütantinnen im Haupttableau, machte Wozniacki zudem mit offensivem Tennis das Leben schwer. Der 22-Jährigen gelangen 40 Winner.