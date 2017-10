Der topgesetzte Nadal baute mit dem 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 gegen Grigor Dimitrov seine Bilanz gegen den Bulgaren auf 10:1 Siege aus. Allerdings musste der Mallorquiner zum siebten Mal im elften Duell über drei Sätze. Nadal, der durch den 870. Erfolg in der ewigen Bestliste als Nummer 6 mit Andre Agassi gleichzog, hatte Dimitrov vor einer Woche im Halbfinal von Peking bezwungen - in drei Sätzen.

Nadal, der den 15. Sieg in Folge feierte, hat in seiner Karriere bislang 30 Turnier der Masters-1000-Kategorie gewonnen; bei jenem in Schanghai triumphierte er 2009 zum bislang einzigen Mal.

Davor hatte Cilic, die Nummer 4 des Turniers, den Spanier Albert Ramos-Viñales 6:3, 6:4 bezwungen. Der Kroate ist in Schanghai damit weiterhin ohne Satzverlust.