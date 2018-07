Der zweite Wimbledon-Halbfinal zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic, der nach dem langen Spiel zwischen Kevin Anderson und John Isner erst um 20.08 Uhr begonnen hatte, konnte am Freitagabend trotz des Dachs auf dem Centre Court nicht mehr beendet werden. Aus Rücksicht auf die Einwohner darf nur bis 23.00 Uhr Lokalzeit gespielt werden. Die Partie wird nun am Samstag fortgesetzt.

Djokovic führt nach fast drei Stunden Spielzeit mit 2:1 Sätzen. Er gewann den ersten Durchgang dank eines Breaks zum 4:3 mit 6:4 und verlor den zweiten mit 3:6. Den hochklassigen dritten Satz sicherte sich der Serbe nach Abwehr von drei Satzbällen mit 11:9 im Tiebreak.

Damit wird der Vorteil des Siegers dieses zweiten Halbfinals gegenüber Kevin Anderson, der für seinen Sieg gegen John Isner mehr als sechseinhalb Stunden benötigte, ein wenig kleiner. Der Südafrikaner spielte am Montag dreieinhalb Stunden gegen Gaël Monfils, am Mittwoch viereinviertel Stunden gegen Federer und am Freitag nun 6:36 Stunden gegen Isner. Es wäre ein Wunder, wenn er am Sonntag noch viel Benzin im Tank hätte.