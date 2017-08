Kyrgios brillierte von Beginn weg. Nach neun Minuten führte der 22-jährige Australier mit Doppelbreak 3:0, eine Viertelstunde später hatte er den ersten Satz im Trockenen. Im zweiten Durchgang schlug der Weltranglisten-23. beim Stand von 5:4 zum Sieg auf, musste Nadal nach drei vergebenen Matchbällen aber noch einmal herankommen lassen. Postwendend gelang ihm erneut ein Break.

Für beide war es das zweite Spiel des Tages. Während Nadal im verschobenen Achtelfinal gegen Albert Ramos-Viñales anderthalb Stunden auf dem Platz gestanden war, hatte Kyrgios bei seinem Dreisatzsieg gegen Ivo Karlovic noch eine halbe Stunde länger kämpfen müssen.

Von den Strapazen war insbesondere Kyrgios nichts anzumerken. Nadal blieb trotz einer markanten Steigerung nach dem ersten Satz bis auf das eine Break chancenlos. Zu gut spielte der für seine Launenhaftigkeit bekannte Kyrgios bis zum Schluss auf.

Federer als Profiteur

Nadal, der schon vor Turnierbeginn als Nummer 1 in der kommenden Woche feststand, wird die Weltrangliste am Montag damit mit 495 Punkten Vorsprung auf den entthronten Andy Murray anführen. Roger Federer, Zweiter im ATP Race, lauert dicht hinter Murray mit 500 Punkten Rückstand.

Dem Schweizer, der in Cincinnati wegen eines blockierten Rückens pausiert, spielt im Kampf um die Weltnummer 1 in die Karten, dass Nadal seit dem Achtelfinal-Out in Wimbledon gegen Gilles Muller nicht mehr gross gepunktet hat. Auch in Montreal war Nadal vor einer Woche im Viertelfinal (gegen Denis Schapowalow) ausgeschieden.

Mit einem guten Abschneiden am US Open, wo er keine Punkte zu verteidigen hat, kann Federer schon in drei Wochen den Thron sein viertes Mal besteigen. Bedingung dafür ist, dass der 36-Jährige bis zum Turnierstart am 28. August wieder fit ist. Nadal stand in New York im Vorjahr im Achtelfinal.

Rare Chance für die Aussenseiter

Für Kyrgios geht das Turnier von Cincinnati in der Nacht auf Sonntag gegen den 35-jährigen Spanier David Ferrer weiter, der den als Nummer 3 gesetzten Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen ausschaltete (6:3, 6:3). Den zweiten Halbfinal bestreiten John Isner und Grigor Dimitrov.

Der Bulgare Dimitrov ist als Weltranglisten-Elfter der am besten klassierte verbliebene Spieler im Turnier. Vergleichbar gute Chancen auf einen Triumph in Cincinnati hatte in den letzten zehn Jahren kein Aussenseiter. Seit 2007 stand immer mindestens einer der grossen vier um Federer, Nadal, Murray und Novak Djokovic im Endspiel.