Zwar hat sich zum Beispiel das Preisgeld bei den Australian Open in den vergangenen zehn Jahren auf 55 Millionen australische Dollar verdoppelt. Die Einnahmen des Turniers seien in dieser Zeit aber stärker gewachsen und die Spieler sehen sich nicht mehr angemessen entschädigt.

Während die Turniere der ATP-Tour zwischen 15 und 28 Prozent der Einnahmen an die Spieler weitergeben, sind es bei den Grand-Slam-Turnieren nur geschätzte 7 Prozent. Novak Djokovic sagt: «Unser Sport ist zu einer Industrie geworden, zu einem globalen Business, ob man das will oder nicht.»

Zwar stellte Craig Tiley, der Turnierdirektor der Australian Open, für die nächsten Jahre eine Erhöhung des Preisgelds auf 100 Millionen Franken in Aussicht, doch das geht vielen zu wenig weit. Auch Roger Federer, der am Donnerstag sagte: «Kein Zweifel, die Turniere könnten mehr bezahlen. Unternehmen die Spieler nichts, passiert nichts.» Es sei offensichtlich, dass der Verteilschlüssel nicht mehr angemessen sei. Federer sagte, es sei ermüdend, immer in der Rolle des Bittstellers zu sein. Allzu oft gehe vergessen, dass es für Spieler jenseits der Top 100 bereits ums nackte Überleben gehe.