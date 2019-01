Die Weltnummer 2 aus Spanien plagen leichte muskuläre Probleme im linken Oberschenkel. Die Teilnahme am Australian Open vom 14. bis 28. Januar in Melbourne sei allerdings nicht in Gefahr, vermeldete Nadal. Er werde diese Woche in Brisbane trainieren und dann via Sydney nach Melbourne reisen.

Letzte Woche hatte der 32-jährige Nadal beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi sein Comeback gegeben und dabei im Halbfinal gegen den Südafrikaner Kevin Anderson verloren. Danach hatte er erklärt, er fühle sich gut, das Knie bereite ihm keine Probleme mehr.

Nadal hat 2018 wegen physischer Probleme nur neun Turniere bestritten. Nach dem US Open in New York, wo er im Halbfinal ausschied, beendete er seine Saison Anfang September vorzeitig.