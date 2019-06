Die 19-jährige Vondrousova (WTA 38) beeindruckt seit mehren Monaten. Seit dem Australian Open hat keine Spielerin auf der Tour mehr Partien gewonnen als die Tschechin. In Paris erreichte sie den Viertelfinal mit souveränen Siegen. Sie gab bislang noch keinen Satz ab und stand bei keinem Match mehr als 90 Minuten auf dem Platz. Die Weltranglisten-12. Sevastova schlug sie in weniger als einer Stunde.

In ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinal trifft Vondrousova am Dienstag auf die Kroatin Martic (WTA 31), die sich 5:7, 6:2, 6:4 gegen die Estin Kanepi (WTA 88) durchsetzte. In der Runde zuvor hatte Martic die Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova deutlich bezwungen.