Scharapowa hätte als erst zweite Spielerin nach Kim Clijsters 2009 mit einer Wildcard in den Viertelfinal vorstossen können. Nach den ersten Runden war sie sogar als eine der Mitfavoritinnen auf den Turniersieg gehandelt worden. Nun stoppte die variantenreich spielende Sevastova (WTA 17) den Lauf der 30-Jährigen, die ihr erstes US Open seit 2014 bestritt. In der Weltrangliste wird Scharapowa, die nach ihrer Dopingsperre seit April wieder auf der Tour unterwegs ist, von Platz 146 auf 100 vorstossen.

Die 27-jährige Sevastova bestreitet derweil ihren zweiten US-Open-Viertelfinal in Folge. Im letzten Jahr war sie gegen Caroline Wozniacki chancenlos geblieben, diesmal trifft sie auf die Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 83), die sich gegen die Deutsche Julia Görges (WTA 33) durchsetzte.