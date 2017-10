Magnus Norman ist nicht mehr Trainer von Stan Wawrinka

Stan Wawrinka und dessen Trainer Magnus Norman beenden ihre Zusammenarbeit nach vier Jahren. Der Schwede Norman möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

«Ich will künftig mehr Zeit mit meinen zwei kleinen Kindern verbringen», sagte Norman, einst die Nummer zwei der Welt, und meinte: «Es war eine Ehre für mich, mit Stan zu arbeiten. Er ist ein grosser Spieler, aber noch wichtiger: Er ist ein fantastischer Mensch.»

Norman, Roland-Garros-Finalist von 2000, hatte Wawrinka unter anderem zu den Major-Titeln bei den US Open (2016), French Open (2015) und Australian Open (2014) geführt.

Der Weltranglistenneunte Wawrinka, der derzeit eine Verletzung am linken Knie auskuriert, hat noch nicht über eine Nachfolge entschieden. «Magnus war nicht nur Teil meines Teams, sondern auch Teil meiner Familie. Ich möchte ihm für die vier wunderbaren Jahre danken», erklärte Wawrinka in einer Pressemitteilung.

Der 32-jährige Wawrinka, der seit der Erstrundenniederlage im Juli in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten hat, wird nach zwei Operationen am linken Knie im Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) sein Comeback geben.