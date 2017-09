Für Laaksonen (ATP 107) war es nach zwei Niederlagen in Gstaad (2015 und 2017) der erste Sieg gegen den aktuellen 56. der Weltrangliste, der 2015 im Final der Geneva Open stand. In diesem Jahr überstand Laaksonen zum sechsten Mal die Startrunde eines ATP-Turniers, zum vierten Mal seit Mitte Juli.

Im Achtelfinal trifft der finnisch-schweizerische Doppelbürger auf den 24 Plätze vor ihm klassierten Rumänen Marius Copil. Bisher trafen die beiden zweimal in Qualifikationen aufeinander. 2013 in Bastad gewann Laaksonen, ein Jahr später in Stockholm Copil.