Der 27-jährige Schaffhauser verpasste in der Qualifikation den Sprung in Hauptfeld. Die Schweizer Nummer 3 verlor in der 3. und letzten Runde gegen den in der Weltrangliste um 45 Plätze schlechter klassierten Schweden Mikael Ymer 1:6, 6:2, 2:6.

Laaksonen muss damit weiter auf seine Premiere am Grand-Slam-Turnier auf Sand warten. Bislang nahm der Schweizer mit finnischen Wurzeln dreimal an einem Major-Turnier teil: 2017 in Wimbledon und am US Open sowie zu Beginn dieses Jahres am Australian Open. Die erste Runde überstand er jedoch nur in Melbourne.