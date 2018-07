In seinem zweiten Halbfinal auf der ATP-Tour geriet Laaksonen (ATP 148) umgehend in Rücklage. Schnell lag der als Nummer 4 gesetzte Gasquet (ATP 29) mit 3:0 vorne, nach 38 Minuten nutzte er die zweite Chance zur Satzführung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs glich sich das Geschehen kurzzeitig aus. Laaksonen ging mit Break 2:1 in Führung; allerdings nur um gleich wieder den Ausgleich zuzulassen. Das entscheidende Break gelang Gasquet zum 5:3. Nach 71 Spielminuten verwertete er gegen den Schweizer, der in Bastad eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden und nur dank einer kurzfristigen Absage als Lucky Loser doch noch ins Haupttableau vorgestossen war, gleich seinen ersten Matchball.

Im Final am Sonntag trifft Gasquet auf den als Nummer 3 gesetzten Italiener Fabio Fognini (ATP 15).