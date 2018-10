Stan Wawrinka trifft auf den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 49). Henri Laaksonen, der von einer Wildcard profitiert, bescherte die Auslosung im Basler Rathaus den gesetzten Italiener Marco Cecchinato (ATP 19) als Auftaktgegner.

Gegen Krajinovic setzte sich Federer im bisher einzigen Duell im Frühling in Indian Wells in zwei klaren Sätzen durch. Möglicher Gegner in der 2. Runde ist der Australier John Millman (ATP 33), gegen den Federer am US Open im Sechzehntelfinal in vier Sätzen ausgeschieden ist.