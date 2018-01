In nur 51 Minuten bezwang Kerber die US-Open-Finalistin Keys 6:1, 6:2 und steht damit zum fünften Mal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers; 2016 gewann die 30-jährige Deutsche das Australian Open und das US Open. "Ich bin froh, dass es nicht so lange gedauert hat", sagte Kerber, deren Partie bereits kurz nach Mittag zu Ende war. "So habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich auf den Halbfinal vorzubereiten."

Dank ihrem 14. Sieg in Serie in diesem Jahr kehrt Kerber wieder in die Top Ten der Weltrangliste zurück. "Damit beschäftige ich mich im Moment aber ehrlich gesagt nicht." Die ehemalige Nummer 1 war 2017 nach dem Ausscheiden in der 1. Runde in Melbourne und ihrem sportlichen Krisenjahr aus den Top 20 des Rankings gefallen.

Im Kampf um den Einzug in den Final trifft Kerber bereits am Donnerstag auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep. Die Rumänin lag gegen die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6) 0:3 zurück, ehe sie das Zepter in die Hand nahm und neun Games in Serie verbuchte. Nach 71 Minuten war ihr 6:3, 6:2-Sieg perfekt.

"Es war mein bestes Spiel in diesem Turnier", sagte Halep, die noch keinen Grand-Slam-Sieg auf ihrem Konto hat. Nachdem sie in der 3. Runde gegen Lauren Davies in einem Marathon-Match Matchbälle abzuwehren hatte, hat sie nun den Tritt gefunden und qualifizierte sich in Melbourne erstmals für die Halbfinals. "Gegen Kerber erwarte ich meinen zweiten Marathon in diesem Turnier", so Halep. In den Direktbegegnungen zwischen ihr und Kerber steht es 4:4.

Im ersten Halbfinal trifft die Dänin Caroline Wozniacki (WTA 2) auf Elise Mertens, die Überraschung des Turniers. Die 22-jährige Belgierin wird dank ihrem ersten Halbfinal-Einzug an einem Major-Turnier in die Top 20 vorstossen.