490 Tage nach ihrem bislang letzten Titel am US Open 2016 gewann Kerber am Samstag das WTA-Turnier in Sydney. "Es war eine grossartige Woche. Ich freue mich, dass ich wieder gutes Tennis spiele", sagte Kerber nach ihrem 6:4, 6:4 in 71 Minuten gegen die Australierin Ashleigh Barty.

In der ersten Runde wehrte Kerber zwei Matchbälle ab und bezwang danach Top-Spielerinnen wie Venus Williams und Dominika Cibulkova. Rechtzeitig vor dem ersten Grand Slam der neuen Saison in Melbourne meldete sich die 29-Jährige damit nach ihrem missratenen Krisenjahr 2017 mit sportlichen Rückschlägen, Selbstzweifeln und dem Absturz bis auf Platz 22 der Branchenwertung mit alter Stärke zurück.

Nach ihren beeindruckenden Auftritten beim Hopman Cup ist Kerber 2018 in neun Partien ungeschlagen und nach dem Erfolg von Julia Görges in Auckland die zweite deutsche Turniersiegerin in diesem Jahr.

Vor zwei Jahren hatte Kerber am Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Im September 2016 gewann sie auch das US Open und wurde die Nummer 1 der Welt. Im vergangenen Jahr jedoch erreichte sie lediglich einen Final - in Monterrey im April - und trennte sich nach der verkorksten Saison von ihrem langjährigen Trainer Torben Beltz.