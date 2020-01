Görges, die Nummer 38 der Weltrangliste siegte zum Auftakt in zwei Sätzen gegen die Australierin Priscilla Hon durch.

Bencic und Görges haben bislang viermal gegeneinander gespielt und dabei je zweimal gewonnen. Im letzten Duell, am Premier-Turnier in Toronto im August 2019, setzte sich Görges gegen die Ostschweizerin in drei umkämpften Sätzen durch.