Depressionen, Operationen, Verletzungen, Schicksalsschläge und wundersame Auferstehungen – sein Leben bietet jenen Stoff, den sie in den USA so sehr lieben und den man zweifellos als filmreif bezeichnen kann. «Das hier ist mein Lieblingsturnier», sagt auch der Argentinier Juan Martin Del Potro, 29-jährig, 1,98 Meter gross, modischer Dreitagebart.

Eine wuchtige Erscheinung mit sanfter Stimme. Er war der jüngste Profi in den Top 100, den Top 50, den Top 10 und dann auch in den Top 5. Wenn zwar noch nicht ihr Nachfolger, so war Del Potro zumindest dazu berufen, der erste Herausforderer der Arrivierten um Roger Federer und Rafael Nadal zu werden.

2009 besiegte er im Halbfinal der US Open Nadal in drei Sätzen – 6:2, 6:2, 6:2. Nie zuvor und nie danach hatte der Spanier bei einem Grand-Slam-Turnier eine dermassen klare Niederlage erlitten. Nach der Nummer zwei der Welt bezwang er im Final auch noch die Nummer 1, Roger Federer. Er hatte das Turnier zuvor fünf Mal in Folge gewonnen und dort seit sechs Jahren nicht mehr verloren.

Partys mit Frauen und viel Alkohol

Der Montag, 14. September 2009, teilt sein Leben in zwei Hälften – ein Davor und ein Danach. Davor ist der Sohn eines Tierarztes und einer Lehrerin «El Palito», die Bohnenstange. Danach ist er, noch immer erst 19-jährig, ein Nationalheld, dem in den Strassen seiner Heimatstadt Tandil 40 000 Menschen zujubeln. Der Erfolg verändert ein ganzes Narrativ. Aus dem dürren Jungen wird der imposante Turm von Tandil.

Er wird von den Erwartungen überrollt und verliert die Bodenhaftung. Del Potro feiert Partys, mit schönen Frauen und viel Alkohol. Bald plagen ihn Schmerzen an der rechten Hand, und das verheissungsvoll gleissende Scheinwerferlicht wirft Schatten auf seine Seele.