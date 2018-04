Die entscheidenden Breaks gelangen Isner im primär Ende des zweiten Satzes hochklassigen Spiel jeweils beim Stand von 4:4. Mit seinem 18. Ass beendete der in Florida wohnhafte Servicespezialist die Partie nach zweieinhalb Stunden.

Isner avancierte damit zum ersten amerikanischen Sieger in Miami seit Andy Roddick 2010. Zugleich ist der bald 33-Jährige der letzte Miami-Sieger auf der Insel Key Biscayne. Nach 32 Jahren wird das Masters-1000-Turnier vom Crandon Park ins Football-Stadion der Miami Dolphins auf dem Festland umziehen, weil ein Gesetz den Bau eines zweiten Stadions an der bisherigen Stätte untersagt.

Derweil Zverev für seine zu passive Spielweise bestraft wurde und sich in seinem dritten Final auf der höchsten Stufe unterhalb der Grand-Slam-Turniere erstmals geschlagen geben musste, ging Isner in seinem vierten Anlauf erstmals als Sieger vom Platz. Auch im Direktvergleich mit Zverev kam er nach drei Niederlagen zum ersten Erfolg. Belohnt wird der zum Zeitpunkt seines ersten Triumphs auf Masters-1000-Stufe älteste Spieler unter anderem mit einem Siegercheck über 1,3 Millionen Dollar und der Rückkehr in die Top 10 nach vier Jahren.

Mit Sloane Stephens gewann auch bei den Frauen eine Amerikanerin. Letztmals kamen 2004 beide Sieger aus den USA (Andre Agassi/Serena Williams).