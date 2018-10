Bei einem Streit gibt es selten die eine, absolute Wahrheit. Es gibt Facetten, an denen der eine sich stört, die dem anderen aber verborgen bleiben. Ein Widerspruch, mit dem auch Rebeka Masarova leben musste, nachdem sie sich dazu entschieden hatte, künftig für Spanien zu spielen.

Bis heute äusserte sie sich nie zum Konflikt mit Swiss Tennis. Einen Blick hinter die Fassade liess ihr Misstrauen nicht zu. Wie tief dieses geht, zeigt die Geschichte dieses Gesprächs. Die Publikation einer durch einen Anwalt veränderten Version lehnte die «Schweiz am Wochenende» ab. Nach zahlreichen Telefonaten stimmten Mutter und Tochter der Veröffentlichung der ursprünglichen Version zu. Hier erzählen sie ihre Geschichte.

Rebeka und Marivi Masarova, Sie haben uns um dieses Gespräch gebeten, weshalb?

Marivi: Es war uns klar, dass es einen riesen Aufschrei geben würde, wenn jemand die Nationalität wechselt. Man kann das ja auch bei anderen Sportlern verfolgen, zum Beispiel im Fussball. Es ist dann, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber wir haben nicht erwartet, dass man so auf uns losgeht. Wir dachten uns: Okay, das ist jetzt die Wut und Enttäuschung, dass Rebeka nicht mehr für die Schweiz spielt. Aber es wurde nicht besser. Darum haben wir uns entschieden, dass wir uns jetzt einmal erklären müssen.

Rebeka: Ich verstehe die Enttäuschung der Menschen. Aber ich stehe in einem schlechten Licht, dabei habe ich nichts Falsches gemacht.

Für Aussenstehende kam es überraschend, als Sie im Januar mitgeteilt haben, dass Sie künftig wieder für Spanien spielen. Wie lange haben Sie sich damit befasst?

Rebeka: Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt. Um ehrlich zu sein: Ich hatte grosse Angst vor den Reaktionen. Irgendwann habe ich dann aber realisiert, dass es egal ist, wann ich es mache, die Reaktionen kommen sowieso und ich kann sie nicht beeinflussen.

Marivi: Wir haben einfach nie den richtigen Zeitpunkt gefunden. Rebeka hatte gute Resultate, dann wollten wir diese negativen Nachrichten nicht. Aber für uns war immer klar, dass der Wechsel irgendwann stattfinden würde.

Was waren Ihre Gründe?

Rebeka: Es ist ein Bauchgefühl. Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist Spanierin, ich lebte sechs Jahre in Spanien. Wir sprechen Spanisch, haben spanische Traditionen. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Natürlich habe ich die Schweiz gerne, aber ich fühle mich eher als Spanierin und man kann sich nicht aussuchen, was man fühlt.

Ihr Vater ist aus der Slowakei, in Ihrer Brust schlagen also drei Herzen. Wie ist das für Sie?

Rebeka: Es ist schwierig für mich, die Frage zu beantworten, woher ich bin. Am liebsten würde ich sagen: Ich bin aus Europa. Meistens sage ich: aus Spanien. Ich denke und träume auf Spanisch, aber ich habe die Schweiz auch gerne. Es ist unheimlich schwierig, das zu erklären. Es ist aber auch ein spezielles und schönes Gefühl, so viele Kulturen und Sprachen in mir zu haben.

Swiss Tennis sagt, Sie hätten im Dezember 2017 noch gesagt, sie würden künftig für die Schweiz spielen.

Rebeka: Das habe ich nie gesagt. Swiss Tennis war immer bewusst, dass ich zwei Heimaten habe und theoretisch jederzeit wechseln könnte.

Trotzdem wurde es so dargestellt, als sei der Wechsel überraschend. Verstehen Sie das?

Marivi: Ein Nationenwechsel war seit 2015 immer wieder ein Thema. Wir hatten ja auch einmal ein Fed-Cup-Aufgebot abgelehnt, weil Rebeka sich noch nicht für eine Nation entscheiden wollte. Aus diesem Grund haben wir auch nie einen Vertrag unterschrieben. Swiss Tennis wollte, dass Rebeka sich verpflichtet, für immer für die Schweiz zu spielen. Diese Klausel wollte man nicht aus dem Vertrag nehmen. Wir wollten das aber nicht für sie entscheiden, als sie noch minderjährig war, zumal Rebeka wusste, dass sie nicht immer für die Schweiz antreten will.

Dennoch wurden Sie vom Verband finanziell unterstützt, oder?

Rebeka: Ich habe das Gefühl, die Leute denken, Swiss Tennis hätte meine ganze Karriere gefördert. Aber es ist so: Ich habe Turniere gewonnen und gute Resultate erzielt und dafür Prämien erhalten. Es ist nicht so, dass ich Geld erhielt und die Schweiz Geld verlor. Es ist ein Geben und Nehmen.

Marivi: Es stimmt, dass Rebeka von Swiss Tennis finanziell unterstützt worden ist, basierend auf den Leistungen. Die Trainings in Biel wurden teilweise übernommen, dafür sind wir sehr dankbar. Für dezentrale Trainings in Partnerakademien mussten wir aber selber aufkommen.

Rebeka: Was mir wichtig ist: Wir hatten nie ein schlechtes Verhältnis. Ich konnte immer auf die Hilfe des Verbands zählen und sie haben uns auch oft gut beraten. Wir haben einfach nicht so eng zusammengearbeitet.

Weshalb nicht?

Marivi: Weil wir diesen Vertrag nicht unterschreiben wollten. Das ist etwas, das alle wissen sollten: Rebeka wurde deshalb finanziell nicht so gefördert wie andere. Das war für uns auch in Ordnung. Wir haben dadurch auf Geld verzichtet, aber wir wollten ehrlich sein und keinen Streit haben, wenn Rebeka später für Spanien spielen sollte.

Trotzdem zahlten Sie einen Teil des Geldes zurück. Weshalb?

Marivi: Wir sehen das als Genugtuung und auch, damit Ruhe ist. Aber wir schulden niemandem etwas und haben nie etwas genommen oder bekommen, das sich Rebeka nicht erarbeitet hätte. Es ist gut, haben wir mit Swiss Tennis einen gemeinsamen Weg gefunden, um wenigstens im finanziellen Bereich in Frieden auseinanderzugehen. Darum haben wir uns auch finanziell am Kids-Tennis-Programm beteiligt.