Hingis und Chan, die seit Februar und dem Turnier in Doha zusammen spielen, gewannen 2017 die Turniere in Indian Wells, Madrid, Rom, Mallorca und Eastbourne. Für Hingis ist es die achte Teilnahme am Saisonendturnier im Doppel. 1999 und 2000 gewann sie dieses mit Anna Kurnikowa, 2015 mit Sania Mirza.

Ebenfalls ihr Ticket für Singapur auf sicher haben die beiden russischen Wimbledonsiegerinnen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina.