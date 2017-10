Er weiss ja: Aller Augen sind auf ihm. Und so war es auch bei diesem Intermezzo auf dem Tenniscourt in Shanghai: Während Roger Federer mit Mickey Mouse ein flottes Tänzchen hinlegte, tänzelte mehr als ein Kameramann um die beiden herum. Und doch: Federer ist sich auch für solchen Klamauk nicht zu schade.

Genau das ist es, was seine Fans so lieben an ihm. «Er ist bezaubernd», «wirklich die coolste Person auf Erden», «immer für einen Spass oder eine Überraschung bereit», schmachten sie auf Youtube.

Am Mittwoch gilts dann ernst

Roger Federer trifft im Masters-1000-Turnier in Shanghai nach einem Erstrunden-Freilos am Mittwoch auf Diego Schwartzman.

Gegen den nur 1,70 m grossen Argentinier, der in der Weltrangliste Platz 26 einnimmt, hat der Baselbieter die bisherigen drei Partien gewonnen.

Federer bestreitet in der chinesischen Metropole sein erstes Turnier seit dem Ausscheiden vor gut vier Wochen im Viertelfinal des US Open gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro. (smo/sda)

