Golubic gewann am mit 2,74 Millionen Dollar dotierten Turnier das Duell zweier Qualifikantinnen gegen Sara Sorribes Tormo. Die Weltnummer 100 aus der Schweiz setzte sich gegen die im WTA-Ranking zwölf Positionen besser klassierte Spanierin nach fast drei Stunden mit 6:3, 5:7, 6:4 durch.

In der 2. Runde trifft Golubic mit der früheren Weltnummer 1 Garbiñe Muguruza (WTA 14) erneut auf eine Spanierin.

Bencic duelliert sich mit Bertens

Neben Golubic steht mit Belinda Bencic in Wuhan noch eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die Weltnummer 42 bekommt es in der 1. Runde mit Kiki Bertens (WTA 11) zu tun. Die Gstaad-Siegerin von 2017 feierte am Sonntag in Seoul ihren siebten Turniersieg auf Stufe WTA, den dritten nach Charleston und Cincinnati in diesem Jahr. Das einzige Duell zwischen der 21-jährigen Ostschweizerin und der fünf Jahre älteren Niederländerin ging 2017 in Indien Wells an Bertens.