Im ersten Einzel vom Sonntag sicherte Jo-Wilfried Tsonga den Franzosen mit dem 2:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:2 gegen Dusan Lajovic den dritten Punkt. Im Final trifft Frankreich entweder auf Belgien oder Australien.

Letztmals stand Frankreich 2014 im Endspiel. Damals unterlag es in Lille der Schweiz. Den letzten von neun Titeln sicherten sich die Franzosen 2001 (gegen Australien).

Nach Frankreich zog auch Belgien in den Davis-Cup-Final ein. Die Belgier drehten in Brüssel in den beiden Einzeln am Sonntag noch die Partie und siegten 3:2.

Nach dem Viersatzsieg von David Goffin gegen Nick Kyrgios setzte sich im entscheidenden letzten Einzel Steve Darcis gegen Jordan Thompson ohne Mühe mit 6:4, 7:5, 6:2 durch. Für Belgien ist es der zweite Finaleinzug innerhalb von zwei Jahren. 2015 unterlagen die Belgier im Endspiel zuhause Grossbritannien.