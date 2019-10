Federer mit dem zweiten Express-Sieg

Nachdem er in der 1. Runde für seinen Sieg 52 Minuten gebraucht hatte, bezwang der 38-jährige Basler in den Achtelfinals seines Heimturniers den Moldawier Radu Albot (ATP 49) in 64 Minuten 6:0, 6:3.

Im Viertelfinal würde es am Freitag zum Schweizer Duell kommen, falls Stan Wawrinka seinen Achtelfinal am Donnerstag gegen den Amerikaner Frances Tiafoe ebenfalls gewinnt. Federer ist in Basel seit mittlerweile 22 Spielen - und der Finalniederlage 2013 gegen Juan Martin Del Potro - ungeschlagen.

Gegen Albot geriet diese Serie nie in Gefahr zu reissen. Federer begann in einem horrenden Tempo und sicherte sich die ersten acht Games der Partie. Erst beim Stand von 0:2 gelang es dem Moldawier, der Federer noch Ende März in Miami drei Sätze und über zwei Stunden lang gefordert hatte, erstmals seinen Aufschlag zu halten.

Er verhinderte in der Folge zwar den deutlichsten Sieg Federers in Basel überhaupt (ein 6:2, 6:0 vor 13 Jahren gegen Guillermo Garcia-Lopez), doch nach etwas mehr als einer Stunde erzwang er mit einer druckvollen Rückhand ein zweites Break im zweiten Satz und den Sieg in einer einseitigen Partie.