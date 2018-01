Mit einem souveränen Sieg ist Roger Federer am Australian Open in Melbourne zur Mission Titelverteidigung gestartet. Der 36-jährige Baselbieter gab sich in der Night-Session in der Rod Laver Arena im ersten Duell mit dem Slowenen Aljaz Bedene (ATP 51) keine Blösse und siegte in 1:39 Stunden 6:3, 6:4, 6:3.

Nun trifft Federer am Donnerstag auf den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 55). Das einzige Aufeinandertreffen zwischen den beiden entschied Federer 2016 in Halle in zwei Sätzen für sich.

