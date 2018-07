Roger Federer kehrt nicht wie erwartet ab dem 6. August in Toronto auf die ATP Tour zurück, sondern voraussichtlich erst eine Woche später in Cincinnati. Federer gönnt sich damit nach seinem überraschenden Viertelfinal-Aus in Wimbledon eine etwas längere Sommerpause. «Es tue ihm leid, denn er habe immer gerne in Kanada gespielt», teilte der Basler, der am 8. August seinen 37. Geburtstag feiert, in einem Communiqué mit. «Aber die Planung ist der Schlüssel für meinen langfristigen Erfolg.»

Federer hat zwar in diesem Jahr wie Rafael Nadal erst sieben Turniere bestritten, war auf Rasen nach seiner fast dreimonatigen Pause aber sehr engagiert. Als einziger der Spitzenspieler absolvierte der Schweizer drei Turniere. Vor einem Jahr erreichte er in Kanada, damals in Montreal, den Final und verliert nun durch den Verzicht in der Weltrangliste 600 Punkte.

Hier konnte Roger Federer zum bisher letzten Mal einen Sieg bejubeln