Federer wahrte damit seine Chancen, den 101. Turniersieg seiner Karriere und sechsten in der kalifornischen Wüste, zu gewinnen. Er erfreut sich einer glänzenden Form und gab im gesamten Turnier noch keinen Satz ab. Im Halbfinal könnte es zum "Clasico" gegen Rafael Nadal kommen.

Hurkacz hatte nicht die Klasse und die Schläge, um Federers Lauf zu stoppen. Der 1,96 m grosse, 22-jährige Pole verfügt über einen starken ersten Aufschlag. Bei Service des Schweizers kam er nur gegen Ende des zweiten Satzes zweimal zu einer Breakchance, die der 20-fache Grand-Slam-Champion aber souverän abwehrte.

So reichte Federer je ein Break - zum 3:2 im ersten, zum 2:1 im zweiten Satz - zur Entscheidung. Nach knapp eineinviertel Stunden nützte er gleich seinen ersten Matchball zum souveränen Sieg. Trotz starkem und zuweilen störendem Wind schlug er 24 Winner und nur 18 unerzwungene Fehler. Beim Aufschlag hat er allerdings noch Luft nach oben. Nur etwas mehr als die Hälfte der ersten Bälle fand den Weg ins Feld. In Bedrängnis geriet er - anders als Kei Nishikori, Australian-Open-Halbfinalist Lucas Pouille oder Jungstar Denis Shapovalov, die sich allesamt von Hurkacz überraschen liessen - dennoch nie.

Seit der überraschenden Achtelfinal-Niederlage am Australian Open gegen Stefanos Tsitsipas hat Federer nun neun Matches in Folge gewonnen. In Indian Wells, wo er zusammen mit Novak Djokovic Rekordsieger ist, steht er bereits zum zwölften Mal im Halbfinal.

Dort trifft der Basler am Samstagabend auf seinen Erzrivalen Rafael Nadal oder den aufstrebenden Karen Chatschanow, die Nummer 13 der Welt. Die beiden spielten ihren Halbfinal nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Gegen den Russen hat er die bisher einzige Partie gewonnen. Reizvoller und von den Tennisfans heiss erwartet wäre allerdings das 39. Duell mit Nadal. Zwar liegt Federer, der auf Platz 4 der Weltrangliste verbleiben wird, mit 15:23 im Hintertreffen, die letzten fünf Partien gegen den Spanier hat er jedoch gewonnen. Die beiden haben allerdings seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt.

Seinen letzten von fünf Turniersiegen in Indian Wells feierte Federer vor zwei Jahren mit einem Finalsieg gegen Stan Wawrinka, im vergangenen Jahr verpasste er im Endspiel drei Matchbälle und verlor gegen Juan Martin Del Potro.