Nach seinem Achtelfinal-Sieg am US Open erklärte der 38-jährige Basler, dass er sich in den kommenden Wochen darüber Gedanken machen und bald nach dem US Open entscheiden wolle.

Grundsätzlich würde er immer gerne bei Olympia spielen, wo er so viele schöne Erfahrungen gemacht habe. 2000 in Sydney traf er seine heutige Frau Mirka und wurde als 19-Jähriger Vierter im Einzel, 2004 und 2008 trug er "mit Stolz" die Schweizer Fahne bei der Eröffnungsfeier, 2008 gewann er zudem im Doppel Gold mit Stan Wawrinka und 2012 Silber im Einzel. Die Spiele 2016 in Rio de Janeiro, wo er auch mit Martina Hingis hätte Mixed spielen wollen, verpasste er wegen der Operation seines Knies.

Er habe dort aber auch ein wenig die Begeisterung für die olympische Idee in der Bevölkerung vermisst, bedauerte der 20-fache Grand-Slam-Champion. "Ich muss mir gut überlegen, ob und wie Olympia in meinen Terminkalender nach Wimbledon passen wird", erklärte er. Eine Tendenz konnte er noch nicht verraten.