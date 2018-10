Obwohl Bacsinszky, die nur noch auf Platz 329 der Weltrangliste klassiert ist, in beiden Sätzen jeweils früh mit einem Break in Rückstand geriet, setzte sich nach 2:16 Stunden die Schweizerin durch. Die neun Jahre jüngere Sabalenka ist die Aufsteigerin des Jahres und kämpft als Nummer 11 des WTA-Rankings noch um die Masters-Qualifikation.

Letztmals stand Bacsinszky am French Open 2017 in einem Halbfinal. Nach einer Handgelenksoperation tat sie sich in diesem Jahr sehr schwer. Vor den drei Erfolgen von dieser Woche in Tianjin war sie auf WTA-Stufe ohne Sieg geblieben. Im Halbfinal trifft sie am Samstag auf die topgesetzte Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6).