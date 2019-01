Der letzte Punkt des Turniers brachte ein Novum und entschied am Ende über Sieg und Niederlage. In dem seit 2017 im Fast-Four-Format ausgetragenen Mixed-Doppel bot sich beim Stand von 4:4 im Mini-Tiebreak des dritten Satzes und Aufschlag Federer beiden Teams Matchball, den das Schweizer Duo nach einem spektakulären Ballwechsel zu seinen Gunsten nutzte. Während Federer/Bencic sich jubelnd in die Arme fielen, hatten die beiden Deutschen erneut das Nachsehen.

Es war das spektakuläre Ende einer Woche an der australischen Westküste, in der neben dem Tennis auch der Spass und die Unterhaltung nicht zu kurz kamen. Dies zeigte sich beim ersten gemeinsamen Auftritt von Federer und Serena Williams an Neujahr, in diversen Mixed-Doppeln und auch an der abschliessenden Siegerehrung in der ausverkauften Perth Arena in der Innenstadt der Metropole am Swan River, bei der die Protagonisten mit ihren Worten für viel Gelächter sorgten.