Zwei Tage Erholung scheinen Djokovic gereicht zu haben, um seine Schulterprobleme in den Griff zu bekommen. Bei seinem 6:3, 6:4, 6:2-Sieg in der 3. Runde des US Open gegen den Amerikaner Denis Kudla zeigte er jedenfalls keinerlei Anzeichen von Schmerzen mehr. Die Nummer 111 der Welt wehrte sich zwar nach Kräften, blieb aber in 2:03 Stunden chancenlos und schaffte trotz sieben Chancen kein Break.

Djokovic trainierte am Donnerstag nicht, um seiner linken Schulter eine Pause zu gönnen. "Heute spielte ich nun fast ohne Schmerzen, darüber bin ich sehr froh", erklärte der 32-jährige Serbe nach seinem souveränen Sieg.

Damit scheint alles angerichtet für einen grossen Kampf am Sonntag, wenn der Titelverteidiger und Weltranglistenerste auf Stan Wawrinka trifft. Der zwei Jahre ältere Waadtländer bezwang Djokovic auf dem Weg zu all seinen drei Grand-Slam-Titeln, in Paris 2015 und am US Open 2016 im Final. Seit jener Begegnung haben die beiden nicht mehr gegeneinander gespielt.