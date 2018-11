Neun Games lang lieferte der 21-jährige Zverev, der jüngste Spieler in der O2 Arena, Djokovic einen harten Kampf. Bei 4:4 im ersten Satz kam er zu den ersten zwei Breakbällen, die er nicht nutzen konnte. Dann schaltete der zehn Jahre ältere Djokovic einen Gang höher - und liess dem Deutschen keine Chance mehr.

Der Serbe holte den Satz mit 6:4 und überliess dem vermeintlich härtesten Herausforderer in seiner Gruppe nur noch ein Game. Nach nur 1:16 Stunden verwertete Djokovic bereits seinen ersten Matchball.

Dennoch war der Wimbledon- und US-Open-Champion am Nachmittag noch nicht definitiv im Halbfinal. Dafür musste John Isner im Abendspiel (nach Redaktionsschluss) gegen Marin Cilic gewinnen. Mit seinem Satz- und Game-Verhältnis - und der Stärke, mit der er auftritt - ist dies aber so oder so nur noch Formsache. Im letzten Gruppenspiel trifft Djokovic am Freitag auf den Kroaten Cilic, der eine miserable Bilanz von 1:9 Siegen an den ATP Finals aufweist.

Die Frage ist eher: Wer soll Djokovic daran hindern, mit seinem sechsten Masters-Titel zu Rekordhalter Roger Federer aufzuschliessen?