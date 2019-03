Es sei quasi «ein offenes Geheimnis», dass Roger Federer hinter dem Projekt stehe, zitiert die Zürichsee-Zeitung zwei Experten. Der Tennisstar mit Rheintaler Wurzeln soll in Kempraten, einem Ortsteil von Rapperswil-Jona, eine Parzelle mit direktem Anstoss an den Zürichsee gekauft haben.

Zwischen 40 bis 50 Millionen Franken hätten die 16’000 Quadratmeter gekostet, ein Architektenteam aus New York und Südafrika sei dabei, ein Traumhaus – selbstverständlich inklusive Tennisplatz – zu entwerfen. Die Stadt hat dem Projekt bereits zugestimmt.

2015 hatte Roger Federer seinen Wohnsitz von Wollerau im Kanton Schwyz in die Bündner Ortschaft Valbella verlegt. Dass der 37-Jährige, der auch noch ein Haus in Dubai besitzt, erneut an den Zürichsee zieht, will Rechtsanwalt Walter Locher, Vertreter der Bauherrschaft, gegenüber der Zürichsee-Zeitung «weder bestätigen noch dementieren». Rapperswils Stadtpräsident Martin Stöckling sagt, dass es auf der Hand liege, «dass solche Lagen interessant sind für gute Steuerzahler».

Seit fast acht Jahren besitzt Federer auch ein Grundstück in Herrliberg an der Zürcher Goldküste – konkrete Baupläne hatte er hier aber bislang nicht.